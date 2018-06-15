В Барнауле столкнулись трамвай и легковушка, образовалась пробка.

Авария произошла на пересечении улицы Попова и Балтийской. Свидетели ЧП пишут, что водитель белой легковушки, возможно, не заметил трамвай. О пострадавших не сообщается.

На месте ДТП образовалась пробка. На некоторых участках скорость движения не превышает 7 км\ч. Водителей просят заранее искать пути объезда.

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