В Барнауле столкнулись трамвай и легковушка, образовалась пробка.

В Барнауле 15 июня произошло ДТП с участием иномарки и трамвая, пишут очевидцы в группе "Барнаул 22".
Авария произошла на пересечении улицы Попова и Балтийской. Свидетели ЧП пишут, что водитель белой легковушки, возможно, не заметил трамвай. О пострадавших не сообщается.
На месте ДТП образовалась пробка. На некоторых участках скорость движения не превышает 7 км\ч. Водителей просят заранее искать пути объезда.
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