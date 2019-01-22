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Автоновости
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В Барнауле произошло ДТП с участием 5 автомобилей, есть пострадавшие

Утром, 22 января, на улице Загородной столкнулись несколько машин. Из-за этого образовалась пробка в четыре километра, согласно данным сервису «Яндекс. Пробки».

ДТП в Барнауле 22 января.
ДТП в Барнауле 22 января.
vk.com/barneos22

В ГИБДД Барнаула сообщили, что ДТП произошло в 7:50 на улице Загородная, 25. Автомобиль ВАЗ 2104 под управлением 21-летнего водителя столкнулся с 4 автомобилями: Toyota Corona, Kia Rio, Ford Focus и Renault Logan.

В результате ДТП травмы получили водитель ВАЗа, а также 4-летний ребенок, пассажир Kia. Полицейские проводят проверку.

Пробка на Кутузова в Барнауле.
Пробка на Кутузова в Барнауле.
Скрин сайта.
ДТП в Барнауле 22 января.
ДТП в Барнауле 22 января.
vk.com/barneos22
ДТП в Барнауле 22 января.
ДТП в Барнауле 22 января.
vk.com/barneos22

В связи с неблагоприятными погодными условиями (гололед и мокрый снег) ГИБДД города призывает всех участников дорожного движения быть крайне внимательными на проезжей части.

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