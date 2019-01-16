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В Барнауле теперь можно пополнять транспортные карты через интернет. Что нужно учесть?

С 15 января карту для проезда в общественном транспорте можно пополнить с помощью сервиса «Сбербанк Онлайн». Об этом сообщает пресс-центр администрации Барнаула. Однако деньга на карты могут поступить с опозданием до 24 часов.

Транспортная карта.
Транспортная карта.
altapress.ru

До этого услугой можно было воспользоваться только в тестовом режиме для одного из тарифов. Теперь опция доступна для всех пользователей сервиса «Сбербанк Онлайн» — как мобильного приложения, так и веб-версии.

Но владельцам карт надо учесть нюанс — средства не активируются мгновенно. В МУП «Центртранс» советуют пополнять карту не менее чем за 24 часа до предполагаемой поездки в транспорте. Дело в том, что данные о балансе обновляются в момент выгрузки сведений из удаленного Центра обработки данных в транспортный терминал кондуктора. Выгрузка происходит только на конечных остановках транспорта.

«Фактически между оплатой и обновлением данных может пройти 5 или 10 часов, но гарантированным сроком является 24 часа», — уточняют в «Центртрансе».

При этом внесенные деньги отображаются в балансе только после оплаты проезда через терминал кондуктора. После этого пассажир получит два чека: о пополнении транспортной карты и об оплате проезда.

Как пополнить транспортную карту с помощью приложения «Сбербанк Онлайн»

  • Следуйте пунктам меню: Платежи → Остальное → в поисковой строке наберите «Транспортная карта» → выберите «Транспортная карта (г. Барнаул)» (в дальнейшем данный запрос останется в истории запросов);
  • Введите номер транспортной карты (9 цифр — указан на карте);
  • Укажите сумму пополнения и подтвердите оплату.
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