В Барнауле терминалы для оплаты проезда без кондуктора установят в транспорте

Систему вводят на трамвайных маршрутах № 7 и 9. Устройства будут на поручнях, расплачиваться нужно при входе в транспорт с помощью проездных, банковских карт и других средств бесконтактной оплаты.
Билет, который выдаст аппарат, нужно забрать и хранить до конца поездки. Кондукторов в трамваях не будет, но будут ревизоры.
Пассажиры, которые хотят оплатить проезд наличными, должны обратиться к водителю.
Кроме того, в трамваях установят «Автокондуктор», который будет подсчитывать пассажиропоток.
Подобные условия для оплаты есть в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону и других крупных городах. Ранее в Барнауле произошло ДТП с трамваем.
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