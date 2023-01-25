В Барнауле терминалы для оплаты проезда без кондуктора установят в транспорте

В Барнауле введут новую системы оплаты проезда, но пока в тестовом режиме. На поручнях установят терминалы для самостоятельной оплаты. Об этом сообщили в администрации города.

Систему вводят на трамвайных маршрутах № 7 и 9. Устройства будут на поручнях, расплачиваться нужно при входе в транспорт с помощью проездных, банковских карт и других средств бесконтактной оплаты.

Билет, который выдаст аппарат, нужно забрать и хранить до конца поездки. Кондукторов в трамваях не будет, но будут ревизоры.

Пассажиры, которые хотят оплатить проезд наличными, должны обратиться к водителю.

Кроме того, в трамваях установят «Автокондуктор», который будет подсчитывать пассажиропоток.

Подобные условия для оплаты есть в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону и других крупных городах. Ранее в Барнауле произошло ДТП с трамваем.