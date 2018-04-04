В Барнауле Toyota сбила мальчика

В Барнауле утром 3 апреля автомобиль сбил подростка, сообщает пресс-служба барнаульской ГИБДД.
ДТП произошло в 11:15 на улице Власихинская,97. Автомобиль Toyota Camry под управлением 51-летнего мужчины наехал на 15-летнего мальчика. Подросток переходил дорогу не по пешеходному переходу.
В результате аварии мальчик получил телесные повреждения. Его госпитализировали в горбольницу №1.
Полицейские проводят проверку.
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