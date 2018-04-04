В Барнауле Toyota сбила мальчика

ДТП произошло в 11:15 на улице Власихинская,97. Автомобиль Toyota Camry под управлением 51-летнего мужчины наехал на 15-летнего мальчика. Подросток переходил дорогу не по пешеходному переходу.

В результате аварии мальчик получил телесные повреждения. Его госпитализировали в горбольницу №1.

Полицейские проводят проверку.

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