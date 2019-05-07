В Барнауле Toyota сбила мужчину во дворе дома

ДТП произошло в 12:20 часов во дворе дома на Павловском тракте, 136. Автомобиль Toyota Noah при движении задним ходом сбил 44-летнего мужчину.
Пострадавший пешеход получил травму руки.
В Барнауле днем 7 мая автомобиль сбил пешехода, сообщили altapress.ru в ГИБДД по Алтайскому краю.
ДТП произошло в 12:20 часов во дворе дома на Павловском тракте, 136. Автомобиль Toyota Noah при движении задним ходом сбил 44-летнего мужчину.
Пострадавший пешеход получил травму руки.
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