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Автоновости

В Барнауле Toyota сбила мужчину во дворе дома

В Барнауле днем 7 мая автомобиль сбил пешехода, сообщили altapress.ru в ГИБДД по Алтайскому краю.

Автомобиль.
Автомобиль.
СС0

ДТП произошло в 12:20 часов во дворе дома на Павловском тракте, 136. Автомобиль Toyota Noah при движении задним ходом сбил 44-летнего мужчину.

Пострадавший пешеход получил травму руки.

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