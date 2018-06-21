В Барнауле Toyota врезалась в столб после ДТП.

В Барнауле утром 21 июня иномарка влетела в столб, пишут очевидцы в группе "Барнаул 22".
Авария произошла на пересечении улицы Матросова и Меланжевая. Свидетели ДТП пишут, что столкнулись два автомобиля. После этого Toyota Corsa врезалась в столб. О пострадавших не сообщается.
На снимках с места ДТП видно, что автомобиль получил незначительные повреждения. У Toyota разбита одна из фар.
На месте аварии затруднено движение.
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