В Барнауле Toyota врезалась в столб после ДТП.

Авария произошла на пересечении улицы Матросова и Меланжевая. Свидетели ДТП пишут, что столкнулись два автомобиля. После этого Toyota Corsa врезалась в столб. О пострадавших не сообщается.

На снимках с места ДТП видно, что автомобиль получил незначительные повреждения. У Toyota разбита одна из фар.

На месте аварии затруднено движение.

Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.