Автоновости

В Барнауле Toyota врезалась в столб после ДТП

Сегодня, 09:42.
Автоновости

В Барнауле утром 21 июня иномарка влетела в столб, пишут очевидцы в группе "Барнаул 22".

В Барнауле Toyota врезалась в столб после ДТП.
В Барнауле Toyota врезалась в столб после ДТП. Фото : Ксения Шкаева в vk.com/barneos22.

Авария произошла на пересечении улицы Матросова и Меланжевая. Свидетели ДТП пишут, что столкнулись два автомобиля. После этого Toyota Corsa врезалась в столб. О пострадавших не сообщается.

На снимках с места ДТП видно, что автомобиль получил незначительные повреждения. У Toyota разбита одна из фар.

На месте аварии затруднено движение.

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