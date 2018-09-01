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В Барнауле трамвай «смял» иномарку

1 сентября в Барнауле на улице Малахова столкнулись трамвай и Toyota Ipsum, сообщают очевидцы в группе «Барнаул22».

ДТП с участием трамвая в Барнауле.
ДТП с участием трамвая в Барнауле.
"Барнаул22"

ДТП произошло днем, в районе 13 часов.

Из-за столкновения у иномарки смята дверь со стороны водительского сиденья.

О пострадавших не сообщается.

ДТП с участием трамвая в Барнауле.
ДТП с участием трамвая в Барнауле.
«Барнаул22»
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