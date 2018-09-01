В Барнауле трамвай «смял» иномарку

ДТП произошло днем, в районе 13 часов.
Из-за столкновения у иномарки смята дверь со стороны водительского сиденья.
О пострадавших не сообщается.
ДТП с участием трамвая в Барнауле.
«Барнаул22»
1 сентября в Барнауле на улице Малахова столкнулись трамвай и Toyota Ipsum, сообщают очевидцы в группе «Барнаул22».
ДТП произошло днем, в районе 13 часов.
Из-за столкновения у иномарки смята дверь со стороны водительского сиденья.
О пострадавших не сообщается.
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