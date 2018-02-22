В Барнауле трамвай сошел с рельсов, движение остановлено

Вечером 22 февраля в Барнауле на проспекте Ленина трамвай сошел с рельсов. Об этом сообщают очевидцы в сообществе Barnaul22.

По словам очевидцев, движение трамваев в сторону ул. Северо-Западной остановлено. Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.