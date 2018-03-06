В Барнауле утром 6 марта трамвай сошел с рельсов, сообщают очевидцы в группе "Инцидент Барнаул". На месте аварии образовалась многокилометровая пробка.
В Барнауле трамвай сошел с рельсов, образовалась пробка. Фото : Андрей в vk.com/incident_brn.
В Барнауле трамвай сошел с рельсов, образовалась пробка. Фото : Андрей в vk.com/incident_brn.
В центре Барнаула трамвай сошел с рельсов, образовалась пробка. Фото : Скриншот с "Яндекс.Пробки".
В Барнауле трамвай сошел с рельсов, образовалась пробка. Фото : Андрей в vk.com/incident_brn.
В Барнауле трамвай сошел с рельсов, образовалась пробка. Фото : Андрей в vk.com/incident_brn.
Авария произошло на пересечении проспекта Ленина и улицы Кулагина (в районе Нового рынка). О пострадавших не сообщается.
На месте ДТП движение затруднено. Автомобилисты едут со скоростью 5-10 км/ч.
Водителей просят заранее выбирать пути объезда.
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