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Автоновости

В Барнауле трамвай столкнулся с автобусом

В Барнауле утром 1 марта произошло ДТП с участием трамвая и автобуса, пишут очевидцы в группе «Барнаул 22».

ДТП в Барнауле 1 марта.
ДТП в Барнауле 1 марта.
Станислав Дорофеев в vk.com/barneos22

По информации пользователей, авария с общественным транспортом случилась около 6 утра на пересечении улиц Попова и Власихинской. Судя по фотографиям с места ДТП, трамвай задел боковую часть автобуса № 55.

О пострадавших не сообщается.

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