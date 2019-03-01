В Барнауле трамвай столкнулся с автобусом

В Барнауле утром 1 марта произошло ДТП с участием трамвая и автобуса, пишут очевидцы в группе «Барнаул 22».

По информации пользователей, авария с общественным транспортом случилась около 6 утра на пересечении улиц Попова и Власихинской. Судя по фотографиям с места ДТП, трамвай задел боковую часть автобуса № 55.

О пострадавших не сообщается.