Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
22 октября -1°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Автоновости

В Барнауле троллейбус сбил женщину

Днем 22 октября женщина попала под колеса троллейбуса в Барнауле. Видео с места аварии появилось в группе «Инцидент Барнаул».

ДТП.
ДТП.
Открытые источники.

ДТП случилось в районе остановки «Меланжевая» на пересечении ул. Матросова и Станционной.

Женщина жива, но получила травмы. С места ее увезли на скорой помощи.

Пешеходного перехода на этом участке нет. Обстоятельства аварии пока неизвестны.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость