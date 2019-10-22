В Барнауле троллейбус сбил женщину

ДТП случилось в районе остановки «Меланжевая» на пересечении ул. Матросова и Станционной.
Женщина жива, но получила травмы. С места ее увезли на скорой помощи.
Пешеходного перехода на этом участке нет. Обстоятельства аварии пока неизвестны.
Днем 22 октября женщина попала под колеса троллейбуса в Барнауле. Видео с места аварии появилось в группе «Инцидент Барнаул».
ДТП случилось в районе остановки «Меланжевая» на пересечении ул. Матросова и Станционной.
Женщина жива, но получила травмы. С места ее увезли на скорой помощи.
Пешеходного перехода на этом участке нет. Обстоятельства аварии пока неизвестны.
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