В Барнауле автомобилисты встретили весну массовой аварией

По словам очевидцев, пострадали от четырех до шести автомобилей, пишет «Инцидент Барнаул».
О пострадавших не сообщается.
Ранее на алтайской трассе девушка-водитель не справилась с управлением свей Hyundai Solaris и в нее врезался КамАЗ.
Вечером 29 февраля в Барнауле около торгового центра «Огни» произошло массовое ДТП.
По словам очевидцев, пострадали от четырех до шести автомобилей, пишет «Инцидент Барнаул».
О пострадавших не сообщается.
Ранее на алтайской трассе девушка-водитель не справилась с управлением свей Hyundai Solaris и в нее врезался КамАЗ.
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