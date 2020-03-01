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Автоновости

В Барнауле автомобилисты встретили весну массовой аварией

Вечером 29 февраля в Барнауле около торгового центра «Огни» произошло массовое ДТП.

Массовое ДТП у ТЦ "Огни"
Массовое ДТП у ТЦ "Огни"
vk.com/incident22

По словам очевидцев, пострадали от четырех до шести автомобилей, пишет «Инцидент Барнаул».

О пострадавших не сообщается.

Ранее на алтайской трассе девушка-водитель не справилась с управлением свей Hyundai Solaris и в нее врезался КамАЗ.

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