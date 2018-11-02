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В Барнауле у ТРЦ «Огни» сбили девушку и юношу

В Барнауле вечером 1 ноября у ТРЦ «Огни» автомобиль Toyota Mark II сбил девушку и юношу. Пострадавших госпитализировали, рассказали altapress.ru в ГИБДД города.

Пешеходный переход. Знак
Пешеходный переход. Знак
СС0

ДТП произошло в 19:35 на улице Антона Петрова, 219А, недалеко от ТРЦ. По предварительной информации, 27-летний водитель Toyota Mark II сбил 21-летнюю девушку и 23-летнего юношу. Они переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате аварии пешеходы получили травмы. Пострадавшим оказали помощь и госпитализировали в горбольницу № 1.

В ГИБДД Барнаула призывают водителей быть особенно внимательными при проезде пешеходных переходов и заранее снижать скорость. Кроме того, автомобилистов просят скорее сменить летнюю резину на зимнюю.

Пешеходам советуют переходить дорогу лишь в строго установленных местах и также быть внимательными. В темное время суток желательно носить одежду со световозвращающими элементами.

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