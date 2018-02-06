В Барнауле у ТЦ образовалась пробка из-за столкновения "Газели" и Mazda

В Барнауле днем 6 февраля столкнулись автомобиль Mazda и "Газель". На месте ДТП образовалась пробка, сообщают очевидцы в группе "Барнаул 22".
ДТП у ТЦ. Фото : Евгений Емашкин в vk.com/barneos22.
Пробка из-за ДТП. Фото : Скриншот с "Яндекс.Пробки".
Свидетели аварии рассказали, что она произошла на проспекте Космонавтов рядом с ТЦ "Алтай". Столкнулись автомобиль Mazda 6 и "Газель". О пострадавших не сообщается. На месте ДТП образовалась пробка.
На снимках с места аварии видно, что от удара у "Газели" смяло переднюю часть, а у иномарки поврежден бок.
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