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В Барнауле установят новые дорожные знаки

В Барнауле запланировали установку нескольких новых дорожных знаков, ограничивающих стоянку транспортных средств.

Дорожные знаки в Барнауле
Дорожные знаки в Барнауле
Анна Зайкова

3 августа знаки установят на проезде в районе здания № 88 по ул. Партизанской.

С 10 августа для повышения пропускной способности на ул. Северо-Западной в районе зданий № 29 и 25 появятся дорожные знаки, ограничивающие остановку транспорта с 7 до 9 часов.

Знаки, запрещающие остановку и стоянку автомобилей, с 13 августа появятся также на этих участках:

  • пер. Радищева, от ул. Партизанской до ул. Пролетарской;
  • ул. Чудненко, в районе здания № 62;
  • ул. Гущина, от ул. Малахова до дома 150/2.

Кроме того, поменяется схема движения транспорта на участке пер. Ядринцева от ул. Ползунова до ул. Пушкина. Приоритет движения будет у транспортных средств, движущихся по участку пер. Ядринцева от ул. Никитина и далее по ул. Ползунова в сторону пер. Циолковского.

Соответствующие знаки установят с 5 августа, сообщили в мэрии.

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