В Барнауле установят новые дорожные знаки

3 августа знаки установят на проезде в районе здания № 88 по ул. Партизанской.

С 10 августа для повышения пропускной способности на ул. Северо-Западной в районе зданий № 29 и 25 появятся дорожные знаки, ограничивающие остановку транспорта с 7 до 9 часов.

Знаки, запрещающие остановку и стоянку автомобилей, с 13 августа появятся также на этих участках:

пер. Радищева , от ул. Партизанской до ул. Пролетарской;

от ул. Партизанской до ул. Пролетарской; ул. Чудненко , в районе здания № 62;

в районе здания № 62; ул. Гущина , от ул. Малахова до дома 150/2.

Кроме того, поменяется схема движения транспорта на участке пер. Ядринцева от ул. Ползунова до ул. Пушкина. Приоритет движения будет у транспортных средств, движущихся по участку пер. Ядринцева от ул. Никитина и далее по ул. Ползунова в сторону пер. Циолковского.

Соответствующие знаки установят с 5 августа, сообщили в мэрии.