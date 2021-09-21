В Барнауле установят современные комплексы видеофиксации нарушений ПДД за 15 млн рублей

В краевой столице стартовал аукцион на поставку, монтаж и пусконаладочные работы комплексов фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Стоимость контракта — 14,9 млн рублей. Заявки принимаются до 29 сентября.

Новые камеры появятся на двух оживленных перекрестках Барнаула: пр. Социалистический и ул. Молодежной, а также на перекрестке ул. Северо-Западная и ул. Юрина.

Работы на объектах будут вестись до конца июля следующего года. Контракт будет оплачен из краевого бюджета в рамках региональной госпрограммы «Обеспечение прав граждан и их безопасности», которая будет реализовываться вплоть до 2024 года.

С телефоном в автомобиле. CC0

Места размещения технических средств автоматической фотовидеофиксации можно посмотреть на интерактивной карте, размещенной на сайте Госавтоинспекции.

Согласно техническому заданию, прилагаемому к контракту, будет установлено новейшее оборудование, соответствующее требованиям ГОСТов.

Камеры должны автоматически фиксировать, безошибочно распознавать и обеспечивать однозначную трактовку факта нарушения ПДД.

Камеры фиксации нарушений ПДД. СС0

Комплексы будут выявлять из потока автомобилей нарушителей скоростного режима, водителей, останавливающихся за стоп-линией, проезжающих на запрещающий сигнал светофора, выезжающих на «встречку», поворачивающих налево там, где это запрещено знаками дорожного движения и т. д.

Кроме того, камеры будут фиксировать превышение скорости движения автомобиля на участке между двумя рубежами контроля. Иными словами, теперь будет недостаточно сбрасывать обороты перед радаром. Комплекс вычислит среднюю скорость между двумя точками и определит, насколько быстро ехал автолюбитель, пока был вне действия камер видеонаблюдения.

ДПС. Анна Зайкова , altapress.ru.

Вскоре скрывать часть госномера (ГРЗ), чтобы избежать штрафа, тоже вряд ли получится. Комплексы фото- и видеофиксации научились с вероятностью в 92% вычислять плохо читаемые ГРЗ, заменяя один из символов знакоряда символом сомнения.

Установка камер фиксации нарушений ПДД призвана снизить аварийность на дорогах Барнаула. Новости о лихачах не сходит с новостных лент городских и региональных СМИ.