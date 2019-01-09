В Барнауле устроили гонки мотоциклистов с «привязанными» лыжниками

Все участники были разбиты на четыре зачетных группы в зависимости от кубатуры двигателя и возраста. Экипажи гонялись по кругу в течение контрольного времени. Мотоциклистам важно было сохранять максимальную скорость, а лыжникам ее выдержать, не отцепиться от веревки-фала и на виражах помогать своему пилоту. Кто «намотал» больше кругов — тот победитель.
Из-за короткой дистанции соревнования получились динамичными, рассказывает Пантыкин.
Виктор Пантыкин,
главный судья соревнований, мастер спорта СССР:
«Волны» участников раз за разом буквально накатывались на судей-счетчиков кругов, которые еле- еле успевали фиксировать прохождение экипажей. И так сменяя друг друга на старте уходили на трассу парни и девушки с 10 до 18 лет — командный Кубок разыгрывался только среди юниоров.
Первое место занял первый состав барнаульского клуба «Барса», второе у «Мокона» из Новосибирской, третье — у барнаульского клуба автомототуристов «Горизонт».
По словам Пантыкина, кубок Барнаула разыграют в несколько этапов. Рождественские соревнования стали вторым этапом. Первый не состоялся из-за «проволочек администрации Железнодорожного района», отметил главный судья.