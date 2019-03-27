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Автоновости

В Барнауле машина вылетела с дороги и перевернулась

27 марта в Барнауле на Гоньбинском тракте произошла авария, одну из машин выбросило с дороги и она перевернулась в кювете. Об этом пишут очевидцы в сообществе Barnaul22.

ДТП на Гоньбинском тракте. 27 марта 2019 года.
ДТП на Гоньбинском тракте. 27 марта 2019 года.
vk.com/barneos22

Авария произошла недалеко от городской свалки. О пострадавших не сообщается.

ДТП на Гоньбинском тракте. 27 марта 2019 года.
ДТП на Гоньбинском тракте. 27 марта 2019 года.
vk.com/barneos22

Местные жители пишут, что на этой дороге есть выбоины и дует сильный боковой ветер.

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