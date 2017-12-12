В Барнауле в ДТП около "Норд-Веста" пострадала женщина

ДТП произошла в районе дома №147а на проспекте Ленина.

По предварительной информации, водитель 1997 года рождения, управляя автомобилем Toyota Camry, не выдержал дистанцию и столкнулся с автомобилем Toyota Passo, за рулем которого находился мужчина 1997 года рождения.

Из-за столкновения автомобиль Toyota Passo наехал на стоящий неподалеку автомобиль Daewoo Matiz, за рулем которого находился водитель 1996 года рождения.

В результате ДТП женщина 1958, которая сидела на пассажирском сидении в автомобиле Daewoo Matiz получила телесные повреждения. Ей оказали медицинскую помощь на месте аварии.

По факту происшествия сотрудники полиции проводят проверку.

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