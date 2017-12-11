В центре Барнаула затруднено движение из-за нескольких ДТП

В Барнауле днем 11 декабря произошло несколько ДТП. Из-за в аварий в центре города образовалась пробка.
В центре Барнаула из-за нескольких ДТП образовалась пробка. Фото : Алина Гришаева в vk.com/barneos22.
В центре Барнаула из-за нескольких ДТП образовалась пробка. Фото : Артем Кижваткин в vk.com/barneos22.
Очевидцы сообщают, что первое ДТП произошло на пересечении улицы Ленина и Димитрова. Там столкнулись две иномарки. Вторая авария случилась около ТЦ "Норд-Вест". Там столкнулись три автомобиля.
По предварительной информации, в обоих ДТП пострадавших нет. В центре города затруднено движение.
В пресс-службе барнаульской ГИБДД altapress.ru рассказали, что информация об этих ДТП пока не поступала.
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