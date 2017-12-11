В центре Барнаула затруднено движение из-за нескольких ДТП

В центре Барнаула из-за нескольких ДТП образовалась пробка. Фото : Алина Гришаева в vk.com/barneos22. В центре Барнаула из-за нескольких ДТП образовалась пробка. Фото : Артем Кижваткин в vk.com/barneos22.

Очевидцы сообщают, что первое ДТП произошло на пересечении улицы Ленина и Димитрова. Там столкнулись две иномарки. Вторая авария случилась около ТЦ "Норд-Вест". Там столкнулись три автомобиля.

По предварительной информации, в обоих ДТП пострадавших нет. В центре города затруднено движение.

В пресс-службе барнаульской ГИБДД altapress.ru рассказали, что информация об этих ДТП пока не поступала.

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