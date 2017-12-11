В ГИБДД рассказали подробности страшного ДТП на алтайской трассе

Под Рубцовском в ДТП погибли два человека. 10 декабря 2017 года. Фото : vk.com/rubcovsk_incident. Под Рубцовском в ДТП погибли два человека. 10 декабря 2017 года. Фото : vk.com/rubcovsk_incident. Под Рубцовском в ДТП погибли два человека. 10 декабря 2017 года. Фото : vk.com/rubcovsk_incident.

За рулем автомобиля Lada Kalina была девушка 1999 года рождения. Она выехала на полосу встречного движения и допустила столкновение с автомобилем Toyota Corolla, которым управлял мужчина 1944 года рождения.

В результате дорожно-транспортного происшествия оба водителя от полученных телесных травм скончались на месте ДТП. Вместе с ними в машинах находились пятеро пассажиров: девушки 2001 и 2000 годов рождения, женщина 1947 года рождения, и два молодых человека 1994 года рождения. Все они получили травмы, их госпитализировали в городскую больницу №1 Рубцовска.

Сотрудниками полиции проводят проверку.

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