В ГИБДД рассказали подробности страшного ДТП на алтайской трассе

10 декабря в 16:15 минут на 88 километре алтайской автодороги К-03 "Змеиногорск-Рубцовск-Волчиха-Михайловка-Кулунда-Бурла-гр. НСО" столкнулись два автомобиля. В аварии погибли оба водителя, рассказали в Госавтоинспекции.
За рулем автомобиля Lada Kalina была девушка 1999 года рождения. Она выехала на полосу встречного движения и допустила столкновение с автомобилем Toyota Corolla, которым управлял мужчина 1944 года рождения.
В результате дорожно-транспортного происшествия оба водителя от полученных телесных травм скончались на месте ДТП. Вместе с ними в машинах находились пятеро пассажиров: девушки 2001 и 2000 годов рождения, женщина 1947 года рождения, и два молодых человека 1994 года рождения. Все они получили травмы, их госпитализировали в городскую больницу №1 Рубцовска.
Сотрудниками полиции проводят проверку.
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