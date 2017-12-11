Барнаул встал в восьмибалльных пробках

Утром, 11 декабря, в Барнауле наблюдаются восьмибалльные пробки. По данным ресурса "Яндекс.Пробки", на нескольких улицах города автомобили движутся со скоростью 3-7 км/ч.
На Павловском тракте от улицы Малахова до пр. Строителей скорость автомобилей достигает лишь 3 км/ч. Такая же ситуация наблюдается на пересечении улиц Малахова и Власихинская.
На пересечении Павловского тракта и ул. Попова автомобили движутся со скоростью 10 км/ч.
На ул. Власихинская от ул. Малахова до Павловского тракта автомобилисты стоят в пробке. Транспорт движется со скоростью 5 км/ч.
На пр. Ленина от улицы Северо-Западная до Нового рынка скорость движения транспорта достигает 7 км/ч.
Утром в городе произошло несколько ДТП. Две аварии случились на пересечении ул. Власихинская и Павловского тракта, одно ДТП на Павловском тракте рядом с Малаховским кольцом. Авария произошла также на пересечении улиц Попова и Взлетная.
По словам очевидцев, ДТП произошло в пос. Южный, на перекрестке около церкви в сторону Горы. Из-за этого движение автомобилей затруднено. Согласно сервису "Яндекс.Пробки", на Змеиногорском тракте на участке от ул. Ленточный бор до ул. Аванесова (около 5 км) скорость движения не превышает 10 км/ч.
Ранее сообщалось об ухудшении погодных условий 11 декабря.
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