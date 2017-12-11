МЧС предупреждает об ухудшении погоды

По данным синоптиков, 11 декабря в отдельных районах Алтайского края возможен снег, метель, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 4-9 м/с, местами порывы до 14-19 м/с. Из-за осадков и сильного ветра ухудшится видимость на дорогах, сообщают специалисты МЧС России по Алтайскому краю.
Автомобилистам рекомендуют в таких условиях снизить скорость движения до 10-20 км/ч, ехать при ближнем свете фар или с "противотуманками", не допускать запотевания лобового стекла и внимательно следить за дорогой.
Специалисты отмечают, что не следует приближаться слишком близко к едущему впереди автомобилю или ориентироваться на него, потому что его водитель может съехать в кювет и увлечь другие машины за собой. Во время таких погодных условий не стоит останавливаться на проезжей части. В условиях сильной непогоды от дальних поездок стоит воздержаться.
Пешеходам стоит быть внимательными при переходе проезжей части.
В случаях угрозы жизни и происшествия нужно звонить по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России 101.
Ранее синоптики сообщали, что воскресенье и понедельник ожидается снег, местами — снегопады. Мокрый снег может налипнуть на проводах и ветках деревьев. В эти дни специалисты прогнозируют метель.
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