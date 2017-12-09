В Якутии в жутком ДТП погибли 9 человек

По данным якутского СУ СКР, вечером 8 декабря 24-летний водитель автомобиля "УАЗ" ("буханка") вез пассажиров по федеральной трассе "Колыма". На 39-м километре трассы он выехал на встречную полосу, гд столкнулся с КамАЗом под управлением 55-летнего водителя. После этого оба автомобиля загорелись.

В результате ДТП погибли девять пассажиров "УАЗа", в том числе двухлетняя девочка. Еще троих человек доставили в больницу.

Следователи выяснили, что водитель "УАЗа" был индивидуальным предпринимателем и оказывал услуги по перевозке пассажиров. Возбуждено два уголовных дела.