В Якутии в жутком ДТП погибли 9 человек

В Якутии в результате столкновения УАЗа с КамАЗом погибли 9 человек, еще трое пострадали.
По данным якутского СУ СКР, вечером 8 декабря 24-летний водитель автомобиля "УАЗ" ("буханка") вез пассажиров по федеральной трассе "Колыма". На 39-м километре трассы он выехал на встречную полосу, гд столкнулся с КамАЗом под управлением 55-летнего водителя. После этого оба автомобиля загорелись.
В результате ДТП погибли девять пассажиров "УАЗа", в том числе двухлетняя девочка. Еще троих человек доставили в больницу.
Следователи выяснили, что водитель "УАЗа" был индивидуальным предпринимателем и оказывал услуги по перевозке пассажиров. Возбуждено два уголовных дела.
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