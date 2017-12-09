В Алтайском крае волна тепла сменится похолоданием

Как сообщила начальник отдела метеонаблюдений Людмила Сырых, с 9 по 11 декабря регион окажется под влиянием южного циклона. Сначала он принесёт волну тепла, которая днём 10 и вначале ночи 11 декабря достигнет своего пика: столбик термометра поднимется до +3. Однако потом через Алтайский край пройдет холодный фронт: это приведет к снижению температуры и гололеду.

В воскресенье и в понедельник ожидается снег, местами — снегопады. Ожидается также мокрый снег, который может налипнуть на проводах и ветках деревьев. Также ожидается усиление ветра, местами — метель.

Со вторника, 12 декабря, в край придет антициклон, с которым установится спокойная погода с постоянным снегопадом. Ночью температура будет в диапазоне от -12 до -20, днём — от -8 до -14.