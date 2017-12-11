На Алтае грузовик МАЗ сбил мужчину во дворе дома

В Горно-Алтайске утром 11 декабря МАЗ наехал на пешехода. ДТП произошло на придомовой территории. Мужчину госпитализировали, сообщает ГУ МВД по Республике Алтай.
На Алтае грузовик МАЗ сбил мужчину. Фото : ГУ МВД по Республике Алтай.
На Алтае грузовик МАЗ сбил мужчину. Фото : ГУ МВД по Республике Алтай.
На Алтае грузовик МАЗ сбил мужчину. Фото : ГУ МВД по Республике Алтай.
ДТП произошло в 6:50. Автомобиль МАЗ под управлением 48-летнего водителя двигался задним ходом и наехал на 33-х летнего пешехода. Мужчина получил различные травмы. Его госпитализировали.
Экспертиза показала, что водитель грузовика был трезв. Полицейские проводят расследование
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