В Барнауле автомобиль перелетел через бетонное ограждение на мосту

Вечером 9 декабря в Барнауле на мосту на улице Советской Армии произошло ДТП. Легковой автомобиль перелетел через бетонное ограждение, отделяющее проезжую часть от пешеходной зоны и застрял, сообщают очевидцы в сообществе Barnaul22.

В Барнауле автомобиль застрял на мосту. Фото : Илья Уткаев vk.com/barneos22. В Барнауле автомобиль застрял на мосту. Фото : Илья Уткаев vk.com/barneos22. Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.