На Алтае из-за гололеда машину выбросило на встречную полосу

9 декабря в Бийске произошло ДТП с участием автомобилей Toyota Carina и Toyota Corolla. В результате аварии женщина, ехавшая в одной из машин. Она получила ушиб грудной клетки, сообщает Аварком22 Бийск.
ДТП в Бийске у "Изумрудного". 9 декабря 2017 года. Фото : vk.com/avarcom22bsk.
ДТП в Бийске у "Изумрудного". 9 декабря 2017 года. Фото : vk.com/avarcom22bsk.
ДТП в Бийске у "Изумрудного". 9 декабря 2017 года. Фото : vk.com/avarcom22bsk.
ДТП в Бийске у "Изумрудного". 9 декабря 2017 года. Фото : vk.com/avarcom22bsk.
Carina ехала по улице Советской, у оздоровительного комплекса "Изумрудный" машина попала на участок гололеда. В результате водитель не справился с управлением, автомобиль вылетел на встречную полосу и врезался в автомобиль Toyota Corolla.
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