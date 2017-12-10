Автоновости

На Алтае из-за гололеда машину выбросило на встречную полосу

Сегодня, 09:24.
Автоновости

9 декабря в Бийске произошло ДТП с участием автомобилей Toyota Carina и Toyota Corolla. В результате аварии женщина, ехавшая в одной из машин. Она получила ушиб грудной клетки, сообщает Аварком22 Бийск.

Carina ехала по улице Советской, у оздоровительного комплекса "Изумрудный" машина попала на участок гололеда. В результате водитель не справился с управлением, автомобиль вылетел на встречную полосу и врезался в автомобиль Toyota Corolla.

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