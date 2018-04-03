В Барнауле в конце апреля начнут работать садоводческие маршруты

В Барнауле 21 апреля автобусы начнут ездить по садоводческим маршрутам, сообщает официальный сайт города.
С 21 апреля по 21 октября в барнаульские садоводства будут ходить автобусы №23, 111, 112, 112т, 113к, 114, 118, 119, 123, 124, 124к, 125, 126, 151. Пассажиры смогут ездить по проездным билетам и персональным транспортным картам.
Также увеличат количество автобусов по маршруту №149, популярному среди дачников.
В мэрии сообщают, что расписание автобусов для дачников опубликуют позже.
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