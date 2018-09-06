В Барнауле в массовом ДТП пострадали 2 человека

ДТП произошло в 22:40 на улице Молодежная, 59. По предварительной информации 31-летний водитель Honda Jazz не уступил дорогу на перекрестке и столкнулся с автомобилем Nissan Juke. Иномаркой управлял 58-летний мужчина
От удара Nissan отбросило и машина в резалась в автомобиль Nissan Almera под управлением 63-летнего водителя. Также иномарка Nissan Juke столкнулась с Renault Logan, которым управлял 22-летний парень.
В результате ДТП пострадали 33-летний пассажир Honda Jazz и 63-летняя пассажирка Nissan Juke. Им оказали помощь на месте, госпитализация не потребовалась.
Полицейские проводят проверку и выясняют все обстоятельства произошедшего.