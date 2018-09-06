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В Барнауле в массовом ДТП пострадали 2 человека

В Барнауле поздно вечером 5 сентября произошло ДТП с участием 4 автомобилей. В аварии есть пострадавшие, рассказали altapress.ru в пресс-службе ГИБДД города.

ДТП в Барануле 5 сентября.
ДТП в Барануле 5 сентября.
Денис Бубенщиков в vk.com/barneos22

ДТП произошло в 22:40 на улице Молодежная, 59. По предварительной информации 31-летний водитель Honda Jazz не уступил дорогу на перекрестке и столкнулся с автомобилем Nissan Juke. Иномаркой управлял 58-летний мужчина

От удара Nissan отбросило и машина в резалась в автомобиль Nissan Almera под управлением 63-летнего водителя. Также иномарка Nissan Juke столкнулась с Renault Logan, которым управлял 22-летний парень.

В результате ДТП пострадали 33-летний пассажир Honda Jazz и 63-летняя пассажирка Nissan Juke. Им оказали помощь на месте, госпитализация не потребовалась.

Полицейские проводят проверку и выясняют все обстоятельства произошедшего.

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