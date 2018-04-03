В Барнауле в столкновении маршрутки и автобуса пострадали 7 человек.

В Барнауле на проспекте Ленина 3 апреля столкнулись маршрутка и автобус. Нескольким пассажирам понадобилась помощь медиков, рассказали altapress.ru в пресс-службе барнаульской ГИБДД.
ДТП произошло в 11:45 на проспекте Ленина,113 рядом с остановкой "Новый рынок". Маршрутка врезалась в автобус №60.
По предварительной информации, за помощью медиков обратились 7 человек. На снимках видно, что от удара Газель Next получила повреждения. У нее смяло переднюю часть.
Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства произошедшего.
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