Автоновости

В Барнауле произошло жесткое ДТП с участием фуры

Сегодня, 09:57.
Автоновости

В Барнауле 1 декабря примерно в 19:00 на пересечении улиц Попова и Георгия Исакова произошла серьезная авария, сообщают подписчики сообщества "Барнаул22". По данным очевидцев, фура столкнулись с несколькими легковыми автомобилями.

Из-за произошедшего вечером собралась большая пробка, рассказывают барнаульцы. "Проезжала мимо по Исакова, пробка от Островского была", — рассказывает подписчица.

О пострадавших, как и о причинах аварии пока не сообщается. По словам очевидцев, фура начала движение, когда на светофоре был желтый цвет. 

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