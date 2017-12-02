В Барнауле произошло жесткое ДТП с участием фуры

В Барнауле 1 декабря примерно в 19:00 на пересечении улиц Попова и Георгия Исакова произошла серьезная авария, сообщают подписчики сообщества "Барнаул22". По данным очевидцев, фура столкнулись с несколькими легковыми автомобилями.
ДТП в Барнауле. 1 декабря. Фото : Василий Алибабаевич, "Барнаул22".
ДТП в Барнауле. 1 декабря. Фото : Василий Алибабаевич, "Барнаул22".
ДТП в Барнауле. 1 декабря. Фото : Наталья Митрошина, "Барнаул22".
Из-за произошедшего вечером собралась большая пробка, рассказывают барнаульцы. "Проезжала мимо по Исакова, пробка от Островского была", — рассказывает подписчица.
О пострадавших, как и о причинах аварии пока не сообщается. По словам очевидцев, фура начала движение, когда на светофоре был желтый цвет.
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