В Барнауле выросли цены почти на все запчасти, кроме аккумуляторов

В январе 2019 года самой низкая средняя цена в Барнауле была на запчасти тормозной системы (в среднем 2 331 рубль), а дороже всего автовладельцы должны были платить за детали двигателя (21 598 рублей). Отметим, что на «Авито» есть объявления как от продавцов новых комплектующих, так и б/у.
Вот какими были средние цены в январе 2019 года у продавцов из Барнаула и как они изменились с первого месяца прошлого года:
Эксперты «Авито» обратили внимание на две тенденции:
- В 2018 году барнаульские автомобилисты чаще всего испытывали проблемы с кузовом — об этом можно судить по тому, что именно он вызвал 20% всего интереса к деталям.
- Резко — на 43% — вырос спрос на битые автомобили для разбора на запчасти. Спрос «Авито» определяет количеством запросов данных продавца.