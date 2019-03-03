В Барнауле выросли цены почти на все запчасти, кроме аккумуляторов

За год в Барнауле цены на наиболее популярные автозапчасти выросли на 7−62%. Подешевели только аккумуляторы и детали рулевого управления. Об этом сообщили представители сервиса «Авито.Авто» со ссылкой на собственную аналитику.

В январе 2019 года самой низкая средняя цена в Барнауле была на запчасти тормозной системы (в среднем 2 331 рубль), а дороже всего автовладельцы должны были платить за детали двигателя (21 598 рублей). Отметим, что на «Авито» есть объявления как от продавцов новых комплектующих, так и б/у.

Вот какими были средние цены в январе 2019 года у продавцов из Барнаула и как они изменились с первого месяца прошлого года:

Цены на автозапчасти в январе 2019 года в Барнауле. «Авито.Авто».

Эксперты «Авито» обратили внимание на две тенденции: