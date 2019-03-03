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Автоновости

В Барнауле выросли цены почти на все запчасти, кроме аккумуляторов

За год в Барнауле цены на наиболее популярные автозапчасти выросли на 7−62%. Подешевели только аккумуляторы и детали рулевого управления. Об этом сообщили представители сервиса «Авито.Авто» со ссылкой на собственную аналитику.

Аккумулятор под капотом автомобиля
Аккумулятор под капотом автомобиля
Анна Зайкова

В январе 2019 года самой низкая средняя цена в Барнауле была на запчасти тормозной системы (в среднем 2 331 рубль), а дороже всего автовладельцы должны были платить за детали двигателя (21 598 рублей). Отметим, что на «Авито» есть объявления как от продавцов новых комплектующих, так и б/у.

Вот какими были средние цены в январе 2019 года у продавцов из Барнаула и как они изменились с первого месяца прошлого года:

Цены на автозапчасти в январе 2019 года в Барнауле.
Цены на автозапчасти в январе 2019 года в Барнауле.
«Авито.Авто».

Эксперты «Авито» обратили внимание на две тенденции:

  • В 2018 году барнаульские автомобилисты чаще всего испытывали проблемы с кузовом — об этом можно судить по тому, что именно он вызвал 20% всего интереса к деталям.
  • Резко — на 43% — вырос спрос на битые автомобили для разбора на запчасти. Спрос «Авито» определяет количеством запросов данных продавца.
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