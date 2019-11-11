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Автоновости

В Барнауле выявили значительные нарушения в пассажирском транспорте

Прокуратура города проверила качество работы пассажирского транспорта в столице Алтайского края и выявила массу нарушений. Об этом сообщается на сайте надзорного ведомства.

Автобус №1 в Барнауле
Автобус №1 в Барнауле
fotobus.msk.ru

В числе главных нарушений со стороны перевозчиков — несоблюдение графика движения автобусов, острая нехватка транспортных средств на маршрутах.

Особое внимание уделяет прокуратура тому факту, что нарушения законодательства также выявлены при распределении между перевозчиками Барнаула денежных средств на возмещение расходов по оказанию транспортных услуг отдельным категориям граждан.

По результатам проверки прокурором Барнаула внесено представление о незамедлительном устранении нарушений председателю комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула Антону Шеломенцеву.

Эта история также негативным образом отразится на позициях его куратора, первого заместителя главы Барнаула Анатолия Воронкова. Особенно в свете предстоящих выборов нового руководителя городской администрации.

Напомним, жители краевой столицы в активно делятся в социальных сетях сообщениями о плохой работе общественного транспорта в Барнауле.

По их мнению, большие автобусы, где можно рассчитаться по проездному, ходят крайне редко, зато количество маршруток с наличной оплатой резко увеличилось.

Не соблюдается перевозчиками и расписание движения автобусов. В выходные дни их приходится ждать на остановках по 20−30 минут. Именно на эти сообщения в соцсетях отреагировали в прокуратуре

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