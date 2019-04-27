В Барнауле водитель автобуса оскорблял и бил пассажиров, рассчитывающихся за проезд картой

26 апреля водитель автобуса № 24 матерился на пассажиров и бил их по рукам тех, кто пытался расплатиться за проезд не наличными, а банковской картой. Об этом в письме в редакцию altapress.ru cообщила очевидец Алла Яшнева.

По ее словам, водитель вел себя неадекватно долгое время — Алла проехала с ним от Докучаево до центра города. Тем, кто делал замечания, шофер угрожал тем, что увезет до конечной остановки.

Яшнева считает, что этот мужчина за рулем опасен для пассажиров и участников дорожного движения в целом, и призывает отстранить его от управления автобусом.

Эту же информацию Алла опубликовала в соцсетях. Ей ответил представитель перевозчика, компания «Фрайбус Транспорте». Он сообщил, что водителя установили и проводят служебную проверку, смотрят записи видеорегистратора. О том, как меры будут приняты, компания пообещала объявить 29 или 30 апреля.