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Автоновости

В Барнауле водитель BMW врезался в строительный забор

17 июня в Барнауле водитель BMW не справился с управлением и въехал в забор. Фотографии с места в группе «Инцидент Барнаул» опубликовали свидетели происшествия.

ДТП с BMW.
ДТП с BMW.
"Инцидент Барнаул"

ДТП произошло на пересечении ул. Сергея Семёнова и 65 лет Победы.

У автомобиля в результате аварии повредилась передняя часть, отвалился бампер.

По словам очевидцев, обошлось без пострадавших.

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