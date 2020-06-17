В Барнауле водитель BMW врезался в строительный забор

ДТП произошло на пересечении ул. Сергея Семёнова и 65 лет Победы.
У автомобиля в результате аварии повредилась передняя часть, отвалился бампер.
По словам очевидцев, обошлось без пострадавших.
17 июня в Барнауле водитель BMW не справился с управлением и въехал в забор. Фотографии с места в группе «Инцидент Барнаул» опубликовали свидетели происшествия.
ДТП произошло на пересечении ул. Сергея Семёнова и 65 лет Победы.
У автомобиля в результате аварии повредилась передняя часть, отвалился бампер.
По словам очевидцев, обошлось без пострадавших.
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