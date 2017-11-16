В Барнауле водитель бросил машину на трамвайных путях после ночной аварии.

В Барнауле ночью на улице Северо-Западная водитель попал в ДТП и убежал, бросив автомобиль на рельсах, сообщают очевидцы в группе "Барнаул 22".
В пресс-службе ГИБДД Барнаула altapress.ru рассказали, что авария произошла на улице Северо-Западная, 101 в 23:40. Водитель автомобиля LADA Kalina наехал на препятствие и покинул место ДТП.
Автомобиль так и остался на переезде. Очевидцы сообщают, что машина парализовала движение трамваев. По их словам, у автомобиля пробиты колеса, в салоне ничего нет.
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