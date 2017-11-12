В Барнауле водитель ВАЗа вылетел на трамвайные пути, разбил машину и убежал

В Барнауле автомобиль ВАЗ вылетел на трамвайные пути на улице Малахова, недалеко от остановки Бия, сообщает группа "ДНД "Дорожный патруль" Вконтакте.
Авто вылетело на трамвайные пути на "Бии". Фото: vk.com/roadpatrol22.
Авто вылетело на трамвайные пути на "Бии". Фото: vk.com/roadpatrol22.
Авто вылетело на трамвайные пути на "Бии". Фото: vk.com/roadpatrol22.
Авто вылетело на трамвайные пути на "Бии". Фото: vk.com/roadpatrol22.
Инцидент произошел около 04:00, во время проведения рейда по выявлению водителей управляющих ТС в состоянии опьянения.
Прибывшие на место сотрудники ДПС и экипаж дежурной части ГИБДД установили, что автомобиль "ВАЗ" двигался по улице Малахова от улицы Юрина. Водитель не справился с управлением, машину занесло и выбросило на трамвайные пути, после чего он врезался в линию электропередач.
Водитель автомобиля "посчитал нужным остаться неизвестным" и сбежал с места ДТП.
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