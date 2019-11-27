В Барнауле водитель на иномарке сбил пешехода и скрылся

Полиция разыскивает водителя иномарки, который 26 ноября сбил мужчину на пешеходном переходе, сообщили в городской ГИБДД.

Известно, что авария случилась около 18:25 на регулируемом пешеходном переходе на пр. Ленина, в районе дома № 110 (перекресток с ул. Матросова),

Пострадал мужчина 1995 года рождения.

Водитель с места ДТП скрылся. Полиция ищет автомобиль иностранного производства, белого цвета, тип кузова «седан». Также сообщается, что после происшествия неустановленный автомобиль поехал по пр. Ленина в сторону ул. Аносова.

Всех, кто располагает информацией по данному ДТП, просят сообщить по тел. ГИБДД: 393−605, 393−554, 391−090 либо обратится по адресу: Барнаул, ул. 10-я Западная, 5, кабинет № 106