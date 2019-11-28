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Автоновости

В Барнауле водитель на минивэне сбил пешехода

28 ноября в Барнауле на ул. Челюскинцев, 97 мужчина попал под колеса минивэна, сообщили в группе «Инцидент Барнаул».

Скорая помощь.
Скорая помощь.
CC0

ДТП произошло на пешеходном переходе. Со слов свидетелей, мужчина получил травму, но находится в сознании.

ДТП на Челюскинцев.
ДТП на Челюскинцев.
«Инцидент Барнаул»

На место выехала скорая помощь и сотрудники ГИБДД.

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