В Барнауле водитель на минивэне сбил пешехода

ДТП произошло на пешеходном переходе. Со слов свидетелей, мужчина получил травму, но находится в сознании.
ДТП на Челюскинцев.
«Инцидент Барнаул»
На место выехала скорая помощь и сотрудники ГИБДД.
28 ноября в Барнауле на ул. Челюскинцев, 97 мужчина попал под колеса минивэна, сообщили в группе «Инцидент Барнаул».
ДТП произошло на пешеходном переходе. Со слов свидетелей, мужчина получил травму, но находится в сознании.
На место выехала скорая помощь и сотрудники ГИБДД.
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