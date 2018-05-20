Автоновости

В Барнауле водитель Porsche Cayenne сбежал с места лобового ДТП с Toyota Corolla

Сегодня, 14:04.
Автоновости

20 мая в Барнауле в лобовой аварии столкнулись автомобили Porsche Cayenne и Toyota Corolla. Авария произошла в нагорной части краевой столицы у остановки "Аллея ветеранов", пишут очевидцы в сообществе Barnaul22.

По данным свидетелей, водитель  Porsche снял номера и скрылся с места ДТП. Управлявшему японской машиной участнику аварии на месте оказали медицинскую помощь. У водителя повреждена рука и ушиб грудной клетки от удара подушкой безопасности.

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