В Барнауле водитель Porsche Cayenne сбежал с места лобового ДТП с Toyota Corolla

ДТП в Барнауле с участием Porsche Cayenne и Toyota Corolla. 20 мая 2018 года. Фото : Михаил Хмелевский vk.com/barneos22. ДТП в Барнауле с участием Porsche Cayenne и Toyota Corolla. 20 мая 2018 года. Фото : Михаил Великанов vk.com/barneos22. ДТП в Барнауле с участием Porsche Cayenne и Toyota Corolla. 20 мая 2018 года. Фото : Михаил Хмелевский vk.com/barneos22. ДТП в Барнауле с участием Porsche Cayenne и Toyota Corolla. 20 мая 2018 года. Фото : Михаил Великанов vk.com/barneos22.

По данным свидетелей, водитель Porsche снял номера и скрылся с места ДТП. Управлявшему японской машиной участнику аварии на месте оказали медицинскую помощь. У водителя повреждена рука и ушиб грудной клетки от удара подушкой безопасности.

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