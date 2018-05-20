В Барнауле водитель Porsche Cayenne сбежал с места лобового ДТП с Toyota Corolla

20 мая в Барнауле в лобовой аварии столкнулись автомобили Porsche Cayenne и Toyota Corolla. Авария произошла в нагорной части краевой столицы у остановки "Аллея ветеранов", пишут очевидцы в сообществе Barnaul22.
ДТП в Барнауле с участием Porsche Cayenne и Toyota Corolla. 20 мая 2018 года. Фото : Михаил Хмелевский vk.com/barneos22.
ДТП в Барнауле с участием Porsche Cayenne и Toyota Corolla. 20 мая 2018 года. Фото : Михаил Великанов vk.com/barneos22.
ДТП в Барнауле с участием Porsche Cayenne и Toyota Corolla. 20 мая 2018 года. Фото : Михаил Хмелевский vk.com/barneos22.
ДТП в Барнауле с участием Porsche Cayenne и Toyota Corolla. 20 мая 2018 года. Фото : Михаил Великанов vk.com/barneos22.
По данным свидетелей, водитель Porsche снял номера и скрылся с места ДТП. Управлявшему японской машиной участнику аварии на месте оказали медицинскую помощь. У водителя повреждена рука и ушиб грудной клетки от удара подушкой безопасности.
Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.