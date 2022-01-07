В Барнауле водитель сбил на дорогу столб освещения

7 января в Барнауле на улице 50 лет СССР в районе дома № 12 водитель «Тайоты» врезался в опору уличного освещения, сбив конструкцию на дорогу.

В Барнауле водитель врезался в столб освещения

На место происшествия прибыли сотрудники полиции, МЧС и медики.

Комментаторы сообщают, что водитель был в нетрезвом состоянии и ему потребовалась медицинская помощь.

В Барнауле водитель врезался в столб освещения Barnaul 22

Напомним, 25 декабря в Республике Алтай произошло страшное ДТП — погибли трое детей и двое взрослых.

35-летний мужчина на автомобиле Nissan X-Trail, двигаясь со стороны села Кош-Агач в сторону села Онгудай, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем Toyota Corona, за рулем которого находился 27-летний водитель.