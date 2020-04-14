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Автоновости

В Барнауле водитель засмотрелся на дезинфекторов и врезался в знак

Вечером 13 апреля в Барнауле на Красноармейском проспекте произошла авария — водитель сбил дорожный знак.

Дезинфекция Барнаула.
Дезинфекция Барнаула.
https://barnaul.org/main_news/

На противоположной стороне в это время ехала колонна из машин-дезинфекторов. «Водитель засмотрелся», — предположили подписчики Barnaul 22.

Напомним, что с 11 апреля дорожники приступили к дезинфекции основных магистралей в Барнауле. Дороги обрабатывают в ночное время спецсредством.

В ночь на 14 апреля обработают 24 улицы, сообщают в краевой администрации. Работы пройдут на улицах Анатолия, Гоголя, Загородной, Кутузова, Никитина, Партизанской, Ползунова, Пушкина и других.

Администрация Барнаула призывает жителей города ответственно отнестись к мерам предосторожности, проявить сознательность и не выходить из дома в период обработки улиц, по возможности убрать машины с проезжей части.

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