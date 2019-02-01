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Автоновости

В Барнауле водитель «Жигулей» сбил сразу трех пешеходов

1 февраля в Барнауле водитель автомобиля ВАЗ-2106 допустил наезд сразу на трех человек. Среди пострадавших — 12-летняя девочка, 66-летняя пенсионерка и молодой мужчина 26 лет, сообщает отдел ГИБДД краевой столицы.

ДТП случилось в 13:35 на улице Попова около дома № 204. Пешеходы переходили дорогу по нерегулируемому переходу.

Всех троих пострадавших с травмами доставили в больницу скорой помощи.

Обращение ГИБДД:

В связи с сильными морозами и снижением видимости из-за тумана и выхлопных газов Госавтоинспекция г. Барнаула обращается к жителям и гостям столицы с призывом соблюдать Правила дорожного движения. В условиях недостаточной видимости очень сложно заметить пешехода или другое транспортное средство, а потому скорость должна быть такой, чтобы водитель сумел адекватно отреагировать на изменившуюся дорожную ситуацию.

Кроме того, пешеходам рекомендуется учитывать, что водители из-за «тумана» или «клубов пара» не всегда имеют возможность вовремя заметить человека на дороге. Пешеходам следует переходить дорогу только в установленных ПДД местах, предварительно убедившись в безопасности.

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