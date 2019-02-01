В Барнауле водитель «Жигулей» сбил сразу трех пешеходов

ДТП случилось в 13:35 на улице Попова около дома № 204. Пешеходы переходили дорогу по нерегулируемому переходу.
Всех троих пострадавших с травмами доставили в больницу скорой помощи.
Обращение ГИБДД:
В связи с сильными морозами и снижением видимости из-за тумана и выхлопных газов Госавтоинспекция г. Барнаула обращается к жителям и гостям столицы с призывом соблюдать Правила дорожного движения. В условиях недостаточной видимости очень сложно заметить пешехода или другое транспортное средство, а потому скорость должна быть такой, чтобы водитель сумел адекватно отреагировать на изменившуюся дорожную ситуацию.
Кроме того, пешеходам рекомендуется учитывать, что водители из-за «тумана» или «клубов пара» не всегда имеют возможность вовремя заметить человека на дороге. Пешеходам следует переходить дорогу только в установленных ПДД местах, предварительно убедившись в безопасности.