В Барнауле водители нервничают из-за автобусов, которые почему-то не едут по выделенной полосе

В паблике « Барнаул 22 » жители города высказали возмущение водителям автобусов, которые по какой-то причине не желают ездить по выделенной полосе.

Автобус едет не по выделенной полосе в Барнауле.

Водитель опубликовал видео, на котором автобус движется по крайней левой полосе, при этом свободна правая выделенная для общественного транспорта полоса.

«Вот автобусники хорошие… вот этим уже сделали на проспекте Ленина выделенную полосу. Вот выделенную! Они едут в полосе для всех», — возмущается мужчина.



В комментариях к записи отметили: с самого начала было очевидно, что будет такое происходить.

«Как и обычные водители едут по выделенке. Ух ты. Очередное плохо продуманное решение, которое только настроит горожан друг против друга», — подчеркнул житель Барнаула.

Барнаульцы пришли к выводу, что все будет по-прежнему — автобусы поедут как хотят, а по выделенке машины будут ездить.