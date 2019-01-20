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Автоновости
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В Барнауле водители устроили драку после ДТП

Вечером 19 января в Барнауле двое участников ДТП устроили драку после ДТП. Один из них получил серьезную травму.

Водители подрались после ДТП в Барнауле.
Водители подрались после ДТП в Барнауле.
vk.com/incident22

ДТП произошло в 22.45 напротив в районе дома по ул. Малахова, 83. Столкнулись кроссовер неназванной марки и автомобиль службы заказа «Яндекс.Такси».

Водители подрались после ДТП в Барнауле.
Водители подрались после ДТП в Барнауле.
vk.com/incident22

«Между водителями произошел словесный конфликт, переросший в драку. В результате таксист получил сильный удар по голове, от которого потерял сознание и при падении ударился головой об асфальт. На месте, где он лежал была видна лужа крови», — сообщила Екатерина, подписчица сообщества «Инцидент Барнаул».

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