В Барнауле временно перекроют три дороги и изменят маршруты семи автобусов

Так, ограничения коснутся:
- 1. ул. Анатолия. Ее перекроют с полудня до двух часов ночи на отрезке между проспектом Ленина и ул. Горького;
- 2. ул. Ползунова. По ней не удастся проехать между проспектами Социалистический и Красноармейский с 18:00 до 2:00;
- 3. ул. Льва Толстого. Ее так же как и ул. Анатолия перекроют на отрезке мужду Ленина и Горького, но ограничение будет действовать меньше времени: с 19:00 до 23:00.
Автобусы накануне «Музейной ночи» станут ходить так:
по маршрутам № 17, 73: Красноармейский — разворот на пересечении пр-кта Красноармейского с ул. Ползунова — пр-кт Красноармейский — ул. Пушкина — пл. Спартака, в обратном направлении — по маршрутам;
по маршрутам № 47, 57, 60: Красноармейский — разворот на пересечении пр-кта Красноармейского с ул. Ползунова — пр-кт Красноармейский — ул. Пушкина — пр-кт Социалистический, далее — по обычным маршрутам, в обратном направлении — по маршрутам;
по маршрутам № 109, 109оп: Ленина — ул. Пушкина — пр-кт Красноармейский — разворот на пересечении пр-кта Красноармейского с ул. Гоголя — пр-кт Красноармейский, далее — по маршрутам, в обратном направлении: …пр-кт Красноармейский — ул. Пушкина — пр-кт Социалистический — ул. Ползунова, далее — по маршрутам.
Участников дорожного движения просят быть внимательным и, по возможности, выбирать заранее маршруты объезда.