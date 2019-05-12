Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
12 мая 14°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Автоновости

В Барнауле временно перекроют три дороги и изменят маршруты семи автобусов

18 мая и в ночь на 19 мая в Барнауле нельзя будет проехать по отдельным участкам трех улиц. Также на это время семь автобусных маршрутов изменят трассу следования, предупредили в администрации города и объяснили, что это связано с «Ночью музеев».

"Музейная ночь" в Барнауле. 19 мая 2018 года.
"Музейная ночь" в Барнауле. 19 мая 2018 года.
Ирина Пергаева

Так, ограничения коснутся:

  • 1. ул. Анатолия. Ее перекроют с полудня до двух часов ночи на отрезке между проспектом Ленина и ул. Горького;
  • 2. ул. Ползунова. По ней не удастся проехать между проспектами Социалистический и Красноармейский с 18:00 до 2:00;
  • 3. ул. Льва Толстого. Ее так же как и ул. Анатолия перекроют на отрезке мужду Ленина и Горького, но ограничение будет действовать меньше времени: с 19:00 до 23:00.

Автобусы накануне «Музейной ночи» станут ходить так:

по маршрутам № 17, 73: Красноармейский — разворот на пересечении пр-кта Красноармейского с ул. Ползунова — пр-кт Красноармейский — ул. Пушкина — пл. Спартака, в обратном направлении — по маршрутам;

по маршрутам № 47, 57, 60: Красноармейский — разворот на пересечении пр-кта Красноармейского с ул. Ползунова — пр-кт Красноармейский — ул. Пушкина — пр-кт Социалистический, далее — по обычным маршрутам, в обратном направлении — по маршрутам;

по маршрутам № 109, 109оп: Ленина — ул. Пушкина — пр-кт Красноармейский — разворот на пересечении пр-кта Красноармейского с ул. Гоголя — пр-кт Красноармейский, далее — по маршрутам, в обратном направлении: …пр-кт Красноармейский — ул. Пушкина — пр-кт Социалистический — ул. Ползунова, далее — по маршрутам.

Участников дорожного движения просят быть внимательным и, по возможности, выбирать заранее маршруты объезда.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость