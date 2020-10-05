В Барнауле задержали студента, угнавшего за час два автомобиля

Подозреваемого в угоне автомобиля Chevrolet Niva задержали сотрудники Росгвардии по ориентировке, пишет «Инцидент Барнаул» со ссылкой на пресс-службу Росгвардии.

Было установлено, что в ночное время он зашел на территорию охраняемой автостоянки, увидел стоящий на эстакаде легковой автомобиль, проник в него и попытался уехать. Однако его заметил сторож и помешал ему.

Пока полицейские проводили разбирательство, в дежурную часть с заявлением об угоне ВАЗ-2103 из того же района обратился еще один гражданин. Выяснилось, что задержанный чуть ранее угнал и этот автомобиль, но транспортное средство вскоре заглохло, и он его бросил.

Подозреваемым оказался 18-летний житель Республики Алтай, который приехал в Барнаул на обучение. В настоящее время в отношении него возбуждены два уголовных дела.