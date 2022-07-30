В Барнауле закроют движение транспорта по двум улицам

Движение закроют:
- с 1 по 11 августа по ул. Радищева, от здания № 69 до ул. Партизанской,
- с 11 по 31 августа по ул. Партизанской, от здания № 153 до здания № 147, и по ул. Радищева, от здания № 153 по ул. Партизанской до ул.Партизанской.
Движение автобусов с 11 по 31 августа во время ремонта теплотрассы будет организовано по следующей схеме:
- по маршруту № 41 при движении в сторону ул. Челюскинцев: ул. Партизанская — пр-кт Красноармейский — ул. Никитина — переулок Ядринцева — ул. Партизанская, далее по маршруту, в обратном направлении: ул. Партизанская — переулок Ядринцева — ул. Никитина — пр-кт Красноармейский — ул. Партизанская, далее по маршруту.
- по маршруту № 80 при движении в сторону ул. Челюскинцев: пр-кт Красноармейский — ул. Никитина — переулок Ядринцева — ул. Партизанская, далее по маршруту, в обратном направлении: ул. Партизанская — переулок Ядринцева — ул. Никитина — пр-кт Красноармейский, далее по маршруту.
Ранее сообщалось, что в центре Барнаула до конца августа продлят ограничение движения.